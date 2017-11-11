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За низкую цену на квартиру новокузнечанка поплатилась жизнью

11 ноября 2017 в 18:14

Происшествие случилось в конце октября в южной столице Кузбасса. Жильцы одной из многоэтажек нашли тело своей соседки в ее квартире и вызвали правоохранителей.

Как выяснилось, новокузнечанку убил сосед, нанеся ей 40 ножевых ранений, из-за конкуренции в продаже квартиры. Они решили продать свои квартиры в этом доме в одно время. Однако жилье убитой было дешевле. Именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого мужчина зарезал не желающую уступать соседку.

Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело.


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