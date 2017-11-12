Томичи пойманы за незаконной вырубкой леса в Кузбассе

Установить черных лесорубов помогли так называемые фотоловушки.

На территории Ижморского лесничества, там, где осенью размыло дорогу и проехать можно только на вездеходах (в 70 км от Ижморки), были установлены камеры фотофиксации. Благодаря такой системе слежения было выявлено, что на территории ведется незаконная вырубка леса.

Оперативная группа задержала правонарушителей. Ими оказались пятеро томичей, которые вырубили 14 м3 березы, тем самым нанеся ущерб 40 тысяч рублей.

У нарушителей изъяты трактор, бензопилы и вырубленная древесина.