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В Кемерове закрыли павильон фаст-фуда из-за санитарных нарушений

12 ноября 2017 в 13:50

В одном из предприятий общепита в Рудничном районе областной столицы обнаружены различные нарушения санитарных требований. В частности, установлено, что в павильоне нет канализации и центрального водопровода, используется вода без сертификата качества (ее безопасность установят по результатам экспертизы), не дезинфицируются емкости для воды.

Кроме того, отсутствовали технические документы, в холодильниках не было термометров. Павильон был закрыт на 25 суток, по прошествии которых будет проведена новая проверка.


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