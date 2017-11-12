В Кемерове открыли 450 новых мест в дошкольных учреждениях

Именно столько мест создано в детских садах областной столицы с начала года.

Так, например, в детсаду 231 были переоборудованы методические кабинеты, что позволило создать новую группу. Теперь в группе «Фиксики» занимаются 25 дошкольников.

Отмечается, что все строительные работы соответствуют санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. На территории для прогулок положено прорезиненное покрытие, монтированы разные игровые установки. На создание новой группы, по информации пресс-центра администрации Кемерова, потрачено 6,6 млн рублей.

До конца года будут открываться еще объекты дошкольного образования.