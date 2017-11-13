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В Белове на полном ходу загорелась иномарка

13 ноября 2017 в 09:50

В Кузбассе сгорел автомобиль Рено Сандеро. По словам очевидцев, возгорание произошло прямо во время движения. Пламя охватило иномарку в считанные минуты.

В момент происшествия в машине находились несколько человек. Пассажиры заметили дым, идущий из-под капота, и водитель экстренно затормозил. Едва люди покинули салон, машина вспыхнула.

Несмотря на усилия прибывших пожарных, иномарка почти полностью выгорела. К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Фото: "ВКонтакте" - "Регион-42"


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