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В Кемерове на Радуге горел торговый павильон быстрого питания

13 ноября 2017 в 10:07

Пожар произошел накануне утром в торговом павильоне «Подорожник» на проспекте Шахтеров.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть МСЧ в 9:23. Через некоторое время очевидцы выложили в сеть фото с места происшествия.

Как рассказали в ведомстве, к моменту прибытия спасателей из павильона шёл дым. На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники, и в 9:32 пожар удалось полностью потушить. В результате в павильоне обгорел утеплитель на площади четыре квадратных метра.

По предварительной версии, причиной возгорания является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Фото: "ВКонтакте" - "Регион-42"


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