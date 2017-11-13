В массовом ДТП погиб водитель малолитражки (видео)

Авария с участием сразу четырех авто случилась вечером 12 ноября на Ильинской трассе Новокузнецка. Кадры ее последствий появились в соцсети.

Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Toyota Ipsum, во время обгона он врезался в Volkswagen Polo и Honda CR-V. Последний после этого отбросило на Mazda Demio. Автомобиль Toyota Ipsum вылетел в кювет.

По словам очевидцев, Honda CR-V и Mazda Demio столкнулись лоб в лоб. Водителя CR-V водителя зажало в салоне, а водитель автомобиля Mazda Demio погиб на месте. Ему было 35 лет. Также в ДТП получила травмы пассажирка Volkswagen Polo.

В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства массовой аварии.