Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В массовом ДТП погиб водитель малолитражки (видео)

В массовом ДТП погиб водитель малолитражки (видео)

13 ноября 2017 в 11:13

Авария с участием сразу четырех авто случилась вечером 12 ноября на Ильинской трассе Новокузнецка. Кадры ее последствий появились в соцсети.

Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Toyota Ipsum, во время обгона он врезался в Volkswagen Polo и Honda CR-V. Последний после этого отбросило на Mazda Demio. Автомобиль Toyota Ipsum вылетел в кювет. 

По словам очевидцев, Honda CR-V и Mazda Demio столкнулись лоб в лоб. Водителя CR-V водителя зажало в салоне, а водитель автомобиля Mazda Demio погиб на месте. Ему было 35 лет. Также в ДТП получила травмы пассажирка Volkswagen Polo.

В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства массовой аварии.


Читайте также

Content 2
В Кемерове на Радуге горел торговый павильон быстрого питания
Content 5
Юбилейная монета выпущена к 400-летию Новокузнецка
Content 1
Кемеровчанин хотел преподнести возлюбленной шубу и угодил за решетку
Content
Кемеровчанка пырнула ножом в живот ухажера, настаивавшего на интимной близости

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?