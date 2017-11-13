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Юбилейная монета выпущена к 400-летию Новокузнецка

13 ноября 2017 в 14:02

К юбилею южной столицы Кузбасса Центробанк выпустил памятную монету номиналом 3 рубля.

Фото опубликовал в соцсети глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Монета выполнена из серебра 925 пробы. На ней изображена часть карты Центрального района, куда попала улица Кирова и здание городской администрации Новокузнецка. Также на ней располагается герб города, утверждённый в 1998 году.

Тираж юбилейной монеты составил 3000 экземпляров, а приобрести ее можно в банках.


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