Кемеровчанин хотел преподнести возлюбленной шубу и угодил за решетку

После задержания выяснилось, что злоумышленник причастен еще к двум кражам, однако в поле зрения правоохранителей он попал только после того, как выкрал меховое изделие для подруги.

В полицию обратилась 52-летняя жительница Рудничного района. У потерпевшей прямо из дома похитили шубу и телевизор. Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что он уже успел продать телевизор, а вот шубу правоохранители обнаружили в ходе обыска у него дома – мужчина припрятал добычу, чтобы подарить её возлюбленной.

В ходе расследования выяснилось, что 35-летний кузбассовец причастен еще к двум кражам: ранее он украл из недостроенного дома электроинструменты, затем бытовую технику. Ущер составил 160 000 рублей.

Романтичному вору грозит до 6 лет лишения свободы.