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Кемеровчанка пырнула ножом в живот ухажера, настаивавшего на интимной близости

13 ноября 2017 в 17:17

Осуждённая и потерпевший познакомились в тот момент, когда горожанка пошла за алкоголем в магазин. По дороге новые знакомые решили продолжить застолье вместе, однако для мужчины это закончилось трагично.

Сначала пара сидела в машине потерпевшего, а после оба перебрались к обвиняемой домой. Там мужчина стал оказывать собутыльнице знаки внимания и недвусмысленно предлагать заняться сексом. В ответ 27-летняя хозяйка ударила гостя ножом в живот.

Женщина сама вызвала скорую помощь и полицию, однако потерпевшего спасти не удалось. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, суд приговорил кемеровчанку 7,5 годам лишения свободы.


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