Два подростка справили нужду во дворе дома и избили пенсионерку, сделавшую им замечание

Инцидент произошел в Березовском. Два 18-летних местных жителя будучи в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду во дворе жилого дома.

Нарушителей заметила 66-летняя жительница дома, когда поливала цветы на балконе. Пенсионерка сделала молодым людям замечание. Тогда хулиганы решили проучить женщину. Они зашли в подъезд, вычислили нужную квартиру, выломали дверь и избили хозяйку жилища и ее супруга.

Потерпевшая успела вызвать полицию, и злоумышленников задержали, когда они вышли на улицу. В настоящее время отношении подростков возбуждено уголовное дело статьям "Незаконное проникновение в жилище", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" и "Побои".