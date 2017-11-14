Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Два подростка справили нужду во дворе дома и из...

Два подростка справили нужду во дворе дома и избили пенсионерку, сделавшую им замечание

14 ноября 2017 в 09:38

Инцидент произошел в Березовском. Два 18-летних местных жителя будучи в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду во дворе жилого дома.

Нарушителей заметила 66-летняя жительница дома, когда поливала цветы на балконе. Пенсионерка сделала молодым людям замечание. Тогда хулиганы решили проучить женщину. Они зашли в подъезд, вычислили нужную квартиру, выломали дверь и избили хозяйку жилища и ее супруга.

Потерпевшая успела вызвать полицию, и злоумышленников задержали, когда они вышли на улицу. В настоящее время отношении подростков возбуждено уголовное дело статьям "Незаконное проникновение в жилище", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" и "Побои".


Читайте также

Content 2
В Кемерове на Радуге горел торговый павильон быстрого питания
Content 4
В массовом ДТП погиб водитель малолитражки (видео)
Content 1
Кемеровчанин хотел преподнести возлюбленной шубу и угодил за решетку
Content
Кемеровчанка пырнула ножом в живот ухажера, настаивавшего на интимной близости

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?