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Жительница Осинников развернула торговлю палёным алкоголем

14 ноября 2017 в 10:44

Сбываемые напитки содержали примеси, способные причинить вред здоровью и жизни покупателей.

В Осинниках задержана 51-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в хранении и продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Экспертиза показала, что напитки содержат опасные для жизни и здоровья примеси. Стоит отметить, что предприниматель знала о свойствах реализуемой спиртосодержащей жидкости. Кроме того, ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за продажу сомнительного алкоголя.

Спиртосодержащую жидкость у обвиняемой снова изъяли. Самой же осужденной в качестве наказания назначено 300 часов обязательных работ.


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