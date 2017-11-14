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Нетерпеливая покупательница избила продавца на рынке Новокузнецка

14 ноября 2017 в 12:15

Инцидент произошел на одном из рынков южной столицы Кузбасса. 19-летняя местная жительница набросилась с кулаками на девушку-продавца, когда устала ждать, пока её обслужат.

Охранник рынка нажал на тревожную кнопку, и прибывшие правоохранители задержали дебоширку. Однако разбушевавшаяся покупательница не перестала угрожать даже в присутствии бойцов Росгвардии.

Выяснилось, что новокузнечанка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она устала ждать, пока продавец обслужит другого покупателя и решила ускорить процесс кулаками. Дальнейшую судьбу нарушительницы решит полиция.


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