Нетерпеливая покупательница избила продавца на рынке Новокузнецка

Инцидент произошел на одном из рынков южной столицы Кузбасса. 19-летняя местная жительница набросилась с кулаками на девушку-продавца, когда устала ждать, пока её обслужат.

Охранник рынка нажал на тревожную кнопку, и прибывшие правоохранители задержали дебоширку. Однако разбушевавшаяся покупательница не перестала угрожать даже в присутствии бойцов Росгвардии.

Выяснилось, что новокузнечанка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она устала ждать, пока продавец обслужит другого покупателя и решила ускорить процесс кулаками. Дальнейшую судьбу нарушительницы решит полиция.