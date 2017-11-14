В Кемерове начали устанавливать главную новогоднюю ёлку

Помимо 20-метровой лесной красавицы красавицы главную площадь города украсят фигуры Снегурочки и Деда Мороза, световая композиция «В гостях у зимней сказки», лайтбоксы и ледяные фигуры героев из любимых всеми мультфильмов.

В Кемерове специалисты приступили к монтажу основания новогоднего ели. Как рассказали в городской мэрии, в ближайшее время будет собран каркас высотой 20,5 метров.

Искусственное дерево соберут из почти 2 000 хвойных лапок, в которые вплетено по 48 светодиодов синего, красного и белого цветов. На вершине ёлки расположится конструкция «Роза ветров» из 50 светодиодных звёзд и 221 метра разноцветных гирлянд. В темное время суток ель будет сиять 10 вариантами подсветки.

Монтаж главного символа Нового года ёлки планируют завершить уже до конца ноября. Также на площади Советов будет возведен традиционный снежный городок. Для его строительства используют свыше 120 кубометров льда.