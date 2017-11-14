Ещё 10 камер фиксации скорости установят в Кемерове в 2018 году

Напомним, что с 1 ноября в областной столице заработало восемь камер фиксации правонарушений водителями. В 2018 году их количество увеличится еще на 10.
Как сообщили в администрации города, новые рубежи скоростного контроля собираются поставить на следующих перекрёстках:
Пр. Химиков – ул. Терешковой
Ул. Сибиряков-Гвардейцев – б. Пионерский
Пр. Ленинградский – пр. Химиков
Пр. Кузнецкий – ул. Красноармейская
Пр. Советский – ул. Кирова
Ул. Терешковой – ул. Сибиряков-Гвардейцев
Ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Краснофлотская
Помимо этого, скорость будет контролироваться на улице Пригородной, Логовом шоссе и проспекте Химиков на участке между улицами Тухачевского и Терешковой.
Работы будут проводиться по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».
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