В Кузбассе мать пыталась убить дочь молотком и ножом

Конфликт между жительницей Тяжинского районе и её 28-летней дочерью произошел из-за просьбы помочь натянуть бельевую веревку.

По версии следствия, девушка попросила мать помочь ей по хозяйству, та нехотя согласилась, однако в процессе стала поучать дочь. Между женщинами завязалась ссора, в ходе которой 60-летняя пенсионерка набросилась на потерпевшую с молотком и ножом. Отмечается, что в момент потасовки обе были пьяны.

Молодая женщина смогла увернуться и выбить из рук матери инструмент, тогда обвиняемая ударила её ножом в шею. Зажав рану, девушка убежала к соседям, которые вызвали скорую помощь.

В настоящее время жизни потерпевшей ничего не угрожает. В отношении ее матери было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд приговорил ее к пяти годам в колонии общего режима.