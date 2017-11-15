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24-летний кузбассовец успел совершить 14 преступлений

15 ноября 2017 в 09:59

Молодого человека обвиняют в двенадцати кражах и двух грабежах.

В сентябре 2016 года жертвой вора стала местная жительница. Злоумышленник пробрался в ее квартиру, расположенную на первом этаже, и похитил клетку с пятью волнистыми попугаями и два мобильных телефона. Общая сумма причиненного ущерба составила около 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и выяснили, что молодой человек причастен ещё к 11 аналогичным кражам и двум грабежам. Обычно добычей новокузнечанина становилась техника, ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила около 200 000 рублей. Примечательно, что сбывать похищенное мужчине помогала его супруга.

В настоящее время новокузнечанин приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы. В отношении его жены возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".


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