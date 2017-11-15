Кузбасс вновь лидирует по числу заражённых ВИЧ

Показатели по Кемеровской области в три раза превысили средние общероссийские.

Эксперты Роспотребнадзора всерьез обеспокоены ситуацией с ВИЧ-инфекцией в Кузбассе. Так за период с января по сентябрь 2017 года в области зафиксировано 144,9 случаев новых заражений ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч человек населения – это более, чем в три раза больше средней заболеваемости по России (44,53 случая на 100 тысяч человек).

Основными способами заражения по-прежнему являются незащищенный половой акт и употребление наркотиков. А вот причиной тревожной ситуации в регионах Сибири, включая Кузбасс, специалисты видят в недостатке мер профилактики.

Кроме Кемеровской области в топ регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ вошли Иркутская, Тюменская, Новосибирская области и Пермский край.