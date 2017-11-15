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В Тяжинском районе в ДТП погибли два человека

15 ноября 2017 в 14:24

Ещё два человека пострадали, при этом девушка-водитель находится в коме – ей срочно требуется кровь для переливания.

Страшная авария произошла 14 ноября. На трассе Кемерово - Тяжин столкнулись «ГАЗель» и Nissan Primera и "Газель".

Известно, что в автомобиле Nissan находились две сестры и их мужья. По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ГАЗель».

Оба пассажира легковушки погибли. Девушка-водитель в настоящее время в коме. Ее муж в сознании, у него диагностированы множественные переломы.

В настоящее время появилась информация о том, что требуется сдать кровь для находящейся в областной больнице скорой помощи (бывшая ГКБ №3) 28-летней Светланы Сапрыкиной. Требуется кровь любой группы, сдать ее можно на территории больницы – ул. Николая Островского, 22.


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