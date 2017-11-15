Знакомый шантажировал кемеровскую студентку откровенными фото

Как выяснили правоохранители, с обидчиком потерпевшая общалась через соцсети.

23-летняя студентка испытывала симпатию к своему новому знакомому, а потому без колебаний отправляла по его просьбе интимные фото. Вскоре потерпевшая получила от интернет-ухажера предложение выкупить снимки за 30 000 рублей. В противном случае злоумышленник грозился обнародовать фотографии.

Студентка обратилась в правоохранительные органы. Полицейские установили личность шантажиста, им оказался 24-летний житель Новокузнецка.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство». Молодому человеку грозит до четырёх лет лишения свободы.