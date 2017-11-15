Прокопьевский вор за одну ночь ограбил 6 домов

Подозрительного мужчину, который с мешком за плечами шел ночью по улице в частном секторе, заметил экипаж патрульной машины.

Заметив полицейских, кузбассовец бросил мешок и попытался скрыться, однако стражи порядка задержали беглеца. Мужчину доставили для дальнейших разбирательств в участок.

В выброшенном подозреваемым мешке оказались электроинструменты, бытовая техника и прочее имущество. Все это мужчина украл за одну ночь, обчистив шесть домов.

Украденные вещи вернули владельцам, а прокопчанин стал фигурантом многоэпизодного уголовного дела. На период следствия с него взята подписка о невыезде.