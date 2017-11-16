17-летняя девушка погибла под колёсами поезда в Кузбассе

Как сообщили с следственном комитете, смертельное травмирование произошло в ночь на 15 ноября на 221-м километре перегона Проектная – Мереть.

По словам очевидцев, жительница станции Проектная 2000 года рождения оказалась на рельсах в 4:30 утра, и машинист не успел вовремя затормозить. В результате наезда поезда девушка погибла.

Что несовершеннолетняя делала на железной дороге ночью пока неизвестно. В настоящее время подробности трагедии устанавливают правоохранители.