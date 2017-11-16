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Владимир Путин наградил шахтёра из Кузбасса

16 ноября 2017 в 10:49

Президент вручил горняку орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Вручение наград отличившимся россиянам состоялось в Екатерининском зале Кремля. Госнаграды из рук президента получили учёные, космонавты, предприниматели, культурные деятели. В общей сложности были отмечены 50 человек.

В числе награжденных оказался кузбасский шахтёр Владимир Березовский. Березовский является бригадиром очистного коллектива шахты Талдинская-Западная-1 компании СУЭК. Его команда несколько раз побила всероссийские рекорды и неоднократно предлагала новаторские производственные решения. Многолетний напряженный труд горняка уже был отмечен заслуженными наградами. Березовский — полный кавалер знака «Шахтёрская Слава», имеет звания «Заслуженный шахтёр России» и Герой Кузбасса и награду «За заслуги перед Отечеством» II степени».

Фото: НТВ

 


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