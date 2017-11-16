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Подросток обворовал кредитора, чтобы с ним расплатиться

16 ноября 2017 в 12:34

Летом этого года 17-летний житель Беловского района предложил своему 18-летнему товарищу похитить у соседа мотоцикл и пневматический пистолет, чтобы затем продать. Идея показалась заманчивой, и молодые люди спланировали преступление.

Подельники убедились, что дома никого нет, и проникли в жилище потерпевшего. Из дома они похитили пистолет, а затем отогнали со двора мотоцикл.

Обнаружив пропажу, хозяин дома обратился в полицию. Примерно в это же время к правоохранителям пришла бабушка грабителя – она обнаружила у внука пистолет.

После задержания выяснилось, что кражу 17-летний подросток спланировал для того, чтобы рассчитаться по долгам. Причем должен он был потерпевшему.

 


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