Подросток обворовал кредитора, чтобы с ним расплатиться

Летом этого года 17-летний житель Беловского района предложил своему 18-летнему товарищу похитить у соседа мотоцикл и пневматический пистолет, чтобы затем продать. Идея показалась заманчивой, и молодые люди спланировали преступление.

Подельники убедились, что дома никого нет, и проникли в жилище потерпевшего. Из дома они похитили пистолет, а затем отогнали со двора мотоцикл.

Обнаружив пропажу, хозяин дома обратился в полицию. Примерно в это же время к правоохранителям пришла бабушка грабителя – она обнаружила у внука пистолет.

После задержания выяснилось, что кражу 17-летний подросток спланировал для того, чтобы рассчитаться по долгам. Причем должен он был потерпевшему.