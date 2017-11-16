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В Кузбассе в свой день рождения убита 20-летняя девушка

16 ноября 2017 в 14:35

В убийстве подозревается её 24-летний знакомый.

Как сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области, 14 ноября в Прокопьевске трагически погибла молодая девушка. Накануне ей исполнилось 20 лет.

Известно, что ночью к имениннице пришел молодой человек, с которым ранее она состояла в отношениях. Как установило следствие, молодой человек желал продолжить с девушкой отношения, которые у них были раньше, однако та не соглашалась, так как парень злоупотреблял алкоголем.

На этот раз кузбассовец также был пьян.  По всей видимости, между парой произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своей возлюбленной смертельные ножевые ранения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали убийства.


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