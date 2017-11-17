Появились новые подробности убийства 20-летней прокопчанки

Напомним, что молодой человек пришел в дом к бывшей девушке в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры зарезал возлюбленную.

24-летний обвиняемый, задержанный по подозрению в убийстве девушки заявил, что родственники погибшей нанесли ему ножевое ранение.

А вот по словам родственников жертвы, молодой человек сам нанес себе ножевое ранение. Перед этим, он 17 раз ударил ножом погибшую. Семь из этих ранений оказались смертельными.

Кроме того, родственники убитой рассказали, что ранее прокопчанин уже применял силу и избивал девушку. Это и стало причиной расставания пары.