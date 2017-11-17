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Неизвестные пытались захватить кузбасскую шахту

17 ноября 2017 в 10:15

Более 30 человек в минувший четверг проникли на шахту Анжерская-Южная и попытались захватить угледобывающее предприятие.

Подозреваемые в масках подъехали к территории шахты на нескольких автобусах. Они обезвредили охрану, выгнали на улицу несколько работников учреждения и захватили одно из помещений. Предполагается, что напавшие были вооружены.

Вскоре одному из работников шахты удалось сообщить о случившемся руководству и правоохранительным органам, однако к моменту приезда последних захватчики успели покинуть территорию предприятия.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. 


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