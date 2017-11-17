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В Кузбассе насильник попытался откусить нос девушке

17 ноября 2017 в 11:41

О нападении на жительницу посёлка Афонино рассказали в соцсетях местные жители.

По словам очевидцев, инцидент произошел поздно вечером 15 ноября. Девушка шла по улице Комиссарово, за ней некоторое время следовал очень худой мужчина. В безлюдном месте он набросился на потерпевшую, попытался изнасиловать и даже откусить нос.

К счастью, девушка смогла вырваться из рук нападавшего (во многом благодаря тому, что он оказался весьма субтильным, даже истощенным) и буквально бросилась под колеса проезжавшей машины. Известно, что потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Официальных данных по факту происшествия пока нет.


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