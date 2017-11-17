В Кемерове педофил изнасиловал девочку и угрожал убить её брата

Жертвой насильника оказалась 6-летняя дочь его сожительницы.

По версии следствия, 25-летний кемеровчанин в состоянии алкогольного опьянения надругался над дочерью своей сожительницы. Очевидцем преступления стал 12-летний брат потерпевшей, который в этот момент вернулся домой. Тогда преступник несколько раз ударил мальчика и приставил нож к горлу, пригрозив убийством в случае, если тот проговорится.

Позже дети рассказали о случившемся матери. Женщина вызвала скорую помощь и полицию.

В настоящее время в отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело. Дети из семьи изъяты, сейчас они находятся в соцучреждении.

Стоит отметить, что обвиняемый ранее был судим. Также известно, что семья находилась на профилактическом учете.