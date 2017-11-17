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Стали известны подробности захвата шахты «Анжерская-Южная»

17 ноября 2017 в 14:38

Напомним, ночью неизвестные в масках ворвались на предприятие. С применением физической силы они блокировали сотрудников охраны, повредили имущество в административном здании и похитили сервер видеонаблюдения.

На месте ЧП работали сотрудники правоохранительных органов. Полицейским удалось задержать 22 человека, было изъято четыре травматических пистолета. Известно, что организатор захвата успел вылететь в Москву.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, задержанные граждане прибыли из разных городов России. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведется расследование.

 


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