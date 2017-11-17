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Стали известны подробности гибели под колесами поезда 17-летней девушки

17 ноября 2017 в 17:09

Напомним, что девушка трагически погибла около 4:30 утра 15 ноября.

В настоящее время по факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В рамках расследования в ближайшее время будут допрошены лица из ближайшего окружения несовершеннолетней, установлен круг общения подростка в виртуальном мире, а также ряд иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в сети появилась неофициальная информация о том, что гибель 17-летней жительницы станции Проектная могли снимать на камеру ее сверстницы, однако официальной информации пока нет.


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