Стали известны подробности гибели под колесами поезда 17-летней девушки

Напомним, что девушка трагически погибла около 4:30 утра 15 ноября.

В настоящее время по факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В рамках расследования в ближайшее время будут допрошены лица из ближайшего окружения несовершеннолетней, установлен круг общения подростка в виртуальном мире, а также ряд иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в сети появилась неофициальная информация о том, что гибель 17-летней жительницы станции Проектная могли снимать на камеру ее сверстницы, однако официальной информации пока нет.