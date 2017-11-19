В Ленинске-Кзнецком посетитель ночного клуба убил охранника

Сегодня ночью в одном из ночных развлекательных заведений города произошло ЧП. Один из посетителей выстрелил в секьюрити из охотничьего ружья. Парни с ранениями попали в больницу, где один из них, 25-летний молодой человек, скончался. Кроме того, была ранена девушка.

Ночью в клубе произошла потасовка, в связи с чем охранники вывели из заведения группу отдыхающих. Мужчинам это не понравилось, и один из них, взяв из машины ружье, возвратился и начал стрелять в сотрудников. В сети появилась запись с камер видеонаблюдения клуба, где запечатлено происходящее.

Стрелок с друзьями сразу скрылись на автомобиле, но сейчас они уже задержаны. Выстрелил в охранников житель областной столицы, который ранее уже был судим (ему 31 год). Изъятое у него ружье не зарегистрировано.

Возбуждено уголовное дело.