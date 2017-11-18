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В Кузбассе в результате ДТП погибли два пешехода

18 ноября 2017 в 15:26

За сутки на дорогах области сбили двоих пешеходов. Оба пострадавших скончались.

Так, в селе Коновалово Беловского района автомобиль Mazda 3 в тёмное время суток сбил человека. По предварительным данным, погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода, не убедившись в отсутствии автомобилей на дороге.  От полученных травм пешеход скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

Вторая авария произошла в областной столице. На улице Терешковой водитель автомобиля Cherey совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии пешеход также скончался.


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