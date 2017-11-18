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В Кемерове столкнулись ВАЗ и иномарка: есть пострадавшие

18 ноября 2017 в 17:04

Авария произошла ночью на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова. В результате столкновения травмированы три человека.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ 2110. При повороте налево на улицу Ворошилова он не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai  Elantra, который  двигался по проспекту Химиков.

Известно, что в результате столкновения травмы получили водитель и два пассажира ВАЗа.


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