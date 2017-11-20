Появились подробности стрельбы в ночном клубе в Кузбассе

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», ЧП в одном из ночных клубов Ленинска-Кузнецкого произошло в ночь на 19 ноября. Один из посетителей заведения открыл стрельбу по охранникам, в результате погиб сотрудник заведения.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, сообщение о стрельбе поступило на пульт дежурного 04:50. Выяснилось, что происшествию предшествовала драка, в результате которой охранники заведения удалили нетрезвых конфликтующих посетителей. Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружьё, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников. После этого злоумышленник вместе с другими посетителями скрылся на автомобиле.

Подозреваемый, открывший стрельбу, был задержан в городе Полысаево. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Кемерова. Вместе с ним были в отдел полиции доставлены ещё трое участников конфликта. Также было изъято орудие преступления — незарегистрированное охотничье ружьё.

Известно, что в результате инцидента были два сотрудника охраны ночного клуба, один из них — 25-летний молодой человек — скончался в больнице.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», с задержанными работает следственная группа. Изъятое оружие направлено на экспертизу.