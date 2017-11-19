В одном из ларьков Новокузнецка поштучно торговали димедролом

Сильнодействующие медицинские препараты сбывали в обычном торговом павильоне на улице Транспортной. О незаконном сбыте средств в полицию сообщили местные жители.

В ходе проверки сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что продавец ларька поштучно сбывала таблетки «Димедрола» и шприцы с глазными каплями «Тропикамид». Очередному покупателю она продала 6 таблеток и 1 шприц. Кроме того, в ларьке полицейские обнаружили ещё 28 таблеток и 11 наполненных шприцев.

Правоохранителям продавец пояснила, что отпускала лекарства по указанию работодателя.

Средства были изъяты. В настоящее время по факту случившегося проводится административное расследование по статье 14.4.2 КоАП «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств».