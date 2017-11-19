Безработный алкоголик грозил порезать на куски мать в Новокузнецке

Сигнал о том, что 74-летней женщине угрожает опасность, поступил от самой потерпевшей.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии выяснили, что угрожает женщине её 34-летний сын. В последнее время мужчина нигде не работал, проживал вместе с матерью злоупотреблял спиртными напитками.

Во время очередного запоя мать не выдержала и начала высказывать отпрыску претензии. В ответ сын схватил нож и пригрозил порезать родственницу на куски.

Для дальнейших разбирательств дебошир был доставлен в полицию.