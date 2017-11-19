Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Безработный алкоголик грозил порезать на куски ...

Безработный алкоголик грозил порезать на куски мать в Новокузнецке

19 ноября 2017 в 17:26

Сигнал о том, что 74-летней женщине угрожает опасность, поступил от самой потерпевшей.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии выяснили, что угрожает женщине её 34-летний сын. В последнее время мужчина нигде не работал, проживал вместе с матерью злоупотреблял спиртными напитками.

Во время очередного запоя мать не выдержала и начала высказывать отпрыску претензии. В ответ сын схватил нож и пригрозил порезать родственницу на куски.

Для дальнейших разбирательств дебошир был доставлен в полицию.


Читайте также

Content 1
В Кировском столкнулись трамвай и внедорожник
Content
Киселевчанину грозит срок за найденный кошелёк
Content 1
В Кемерове маршрутка сбила женщину-пешехода
Content
13-летняя пловчиха из Новокузнецка установила рекорд России

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?