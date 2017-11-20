В Кемерове построят новый мост в Кировский район

Предложение о строительстве прямого моста опубликовал в «Банке идей» неравнодушный кемеровчанин. Идея горожанина нашла отклик у главы города Ильи Середюка.

По мнению инициатора, автомобильный мост, соединяющий Кировский район Кемерова с районом "Азота", приблизит жителей района к Центральной части города, сократит путь, повысит рентабельность Кировского района.

На обращение местного жителя отреагировал мэр. Илья Середюк отметил, что проект строительства нового моста через Томь, который значительно снизит нагрузку на Кузнецкий мост, уже существует. В настоящий момент изыскиваются пути финансирования строительства.

- Выполнение работ по строительству мостового перехода требует значительных капитальных вложений, - отметил глава города. - Ориентировочная стоимость работ по реализации проекта моста и подходов к нему составляет около 12 миллиардов рублей.

В администрации пояснили, что реализация проекта без привлечения средств федерального бюджета не представляется возможной. Для получения обоснования финансирования в настоящее время началась подготовка технико-экономических обоснований возведения новой конструкции.