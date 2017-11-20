В Кировском столкнулись трамвай и внедорожник

Утром 20 ноября в Кировском районе Кемерова столкнулись трамвай и иномарка.
Фотографии с места происшествия выложил в сеть свидетель аварии. По словам мужчины, участниками ДТП на улице 40 лет Октября стали трамвай, следующий по маршруту №3, и внедорожник Nissan Pathfinder.
По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Фото: соцсети
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