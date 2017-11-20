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Киселевчанину грозит срок за найденный кошелёк

20 ноября 2017 в 14:19

Кузбассовец заметил бесхозный кошелек с деньгами в салоне сотовой связи и решил присвоить находку вместе с содержимым.

В полицию Киселёвска обратился местный житель. До этого 61-летний горожанин посещал салон сотовой связи и там забыл кошелек с пятнадцатью тысячами рублей.

После допроса сотрудников торговой точки выяснилось, что бумажник забрал один из посетителей. Похитителя удалось установить, он признался, что портмоне с деньгами он забрал с прилавка. Деньги недобросовестный мужчина потратил, а сам кошелек выкинул.

В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). 


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