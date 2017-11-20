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13-летняя пловчиха из Новокузнецка установила рекорд России

20 ноября 2017 в 16:32

Спортсменка из южной столицы Кузбасса Александра Сабитова установила новый юношеский рекорд.

На чемпионате России по плаванию, который в эти дни проходит в Казани, Александра показала результат 2:07,34 и заняла второе место на дистанции 200 метров в стиле баттерфляй.

Рекордсменка является воспитанницей тренера Елены Поданевой. В свои 13 лет Александра уже имеет звание мастер спорта.

Известно, что победители соревнований в Казани отправятся на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Он состоится в декабре в столице Дании Копенгагене.

Фото: Администрация Кемеровской области


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