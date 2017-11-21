Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Работники кемеровского автосервиса избили колле...

Работники кемеровского автосервиса избили коллегу за отказ продолжить с ними застолье

21 ноября 2017 в 09:14

Одна из камер видеонаблюдения на автостоянке по улице Федоровского зафиксировала, как двое неизвестных избиваю мужчину. Сторож объекта сообщил о случившимся правоохранителям.

Прибывшие на место бойцы Росгаврдии обнаружили 35-летнего потерпевшего, лицо которого было в крови.

Мужчина рассказал, что ранее употреблял алкоголь в компании коллег. В какой момент ему захотелось пойти домой, но знакомые настаивали на продолжении вечера. Вопреки уговорам, кемеровчанин покинул автосервис. По дороге домой его догнали недовольные коллеги, после чего избили. После расправы злоумышленники вернулись на рабочее место.

В помещении указанного автосервиса силовики обнаружили спящих подозреваемых – молодых людей 23 и 24 лет, в окружении бутылок со спиртным. Причины нападения на коллегу злоумышленники не смогли объяснить. работников. Рядом с ними стояли бутылки со спиртным. Нетрезвые молодые люди не смогли объяснить причины нападения на коллегу.

В ходе проверки выяснилось, что оба находятся в розыске по подозрению в угоне. В настоящее время задержанные переданы полицейским.


Читайте также

Content 1
В Кировском столкнулись трамвай и внедорожник
Content
Киселевчанину грозит срок за найденный кошелёк
Content 1
В Кемерове маршрутка сбила женщину-пешехода
Content
13-летняя пловчиха из Новокузнецка установила рекорд России

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?