В ближайшее время начнет курсировать прямой поезд Новокузнецк – Владивосток

С 10 декабря дочернее предприятие ОАО «РДЖ» запускает беспересадочные вагоны по маршруту Новокузнецк - Владивосток.

Так, из Новокузнецка они будут отправляться по чётным дням в 13:01 (по московскому времени) в составе поезда №609И Новокузнецк - Томск. На станции Тайга-1 они будут входить в состав поезда №8 Новосибирск - Владивосток.

Из Владивостока вагоны отправляются по нечётным дням, начиная с 15 декабря в составе поезда №7 Владивосток - Новосибирск. На станции Тайга их будут отцеплять от основного состава и отправлять с поездами №392 в Томск, 609Н - в Новокузнецк.

Продажа билетов осуществляется за 60 суток до отправления. Уточнить расписание движения поездов и стоимость билетов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону «горячей линии» 8 (800) 775-00-00.