Наркоман из Новокузнецка три раза попадал под поезд и выжил

33-летний наркозависимый житель южной столицы Кузбасса пережил три столкновения с поездами. Каждый раз он отделывался травмами.

Последний инцидент произошел в минувшие выходные. Машинист электровоза заметил мужчину, сидящего на путях, и подал звуковой сигнал о приближении состава. Неизвестный не отреагировал на гудок, и машинисту пришлось применить экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

В результате мужчину затянуло под состав. Новокузнечанина доставили в больницу с переломом костей таза и другими травмами, однако его жизни ничего не угрожает. При досмотре у кузбассовца был обнаружен пакет с неустановленным веществом растительного происхождения.

Выяснилось, что для новокузнечанина это не первая «встреча» с поездом – ранее он пережил два столкновения с составом. Также известно, что мужчина страдает наркотической зависимостью.