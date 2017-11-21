Новокузнечанин прокатил ребёнка на санках, привязанных к автомобилю (видео)

Опасное развлечение отец устроил для дочери, пока мама ходила в магазин.

Нарушитель был замечен на парковке одного из гипермаркетов Новокузнецка. Мужчина катал девочку на санках, прикрепленных тросом к автомобилю.

Очевидцы зафиксировали опасное развлечение на видео и сообщили об инциденте в полицию. Нарушителем заинтересовали специалисты сразу двух ведомств — ГИБДД и инспекции по делам несовершеннолетних.

Теперь выдумщик понесёт наказание на нарушение правил перевозки и ненадлежащее воспитание ребёнка.

Видео: "Вести Кузбасс"