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Новокузнечанин прокатил ребёнка на санках, привязанных к автомобилю (видео)

21 ноября 2017 в 13:36

Опасное развлечение отец устроил для дочери, пока мама ходила в магазин.

Нарушитель был замечен на парковке одного из гипермаркетов Новокузнецка. Мужчина катал девочку на санках, прикрепленных тросом к автомобилю.

Очевидцы зафиксировали опасное развлечение на видео и сообщили об инциденте в полицию. Нарушителем заинтересовали специалисты сразу двух ведомств — ГИБДД и инспекции по делам несовершеннолетних.

Теперь выдумщик понесёт наказание на нарушение правил перевозки и ненадлежащее воспитание ребёнка.

Видео: "Вести Кузбасс"


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