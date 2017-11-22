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Жительница Кузбасса убила сожителя за обвинения в измене

22 ноября 2017 в 09:37

Этим летом 51-летняя ранее судимая жительница Промышленновского района зарезала своего возлюбленного.

В день убийства пара устроила застолье с распитием спиртных напитков. В какой-то момент мужчина начал обвинять сожительницу в измене, оскорблять и даже ударил по лицу. В ответ женщина ударила его ножом в грудь.

Потерпевший скончался на месте. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Известно, что сожитель был не первой жертвой обидчивой женщины -  ранее фигурантка была неоднократно судима, в том числе за причинение человеку тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть.


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