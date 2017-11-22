Жительница Кузбасса убила сожителя за обвинения в измене

Этим летом 51-летняя ранее судимая жительница Промышленновского района зарезала своего возлюбленного.

В день убийства пара устроила застолье с распитием спиртных напитков. В какой-то момент мужчина начал обвинять сожительницу в измене, оскорблять и даже ударил по лицу. В ответ женщина ударила его ножом в грудь.

Потерпевший скончался на месте. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Известно, что сожитель был не первой жертвой обидчивой женщины - ранее фигурантка была неоднократно судима, в том числе за причинение человеку тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть.