Родители чуть на заморили голодом 11-летнюю дочь в Междуреченске

По вине нерадивых родственников школьница могла погибнуть от истощения.

Как рассказали в инспекции ПДН, при посещении семьи инспекторы увидели, что за неуплату за электричество в квартире отключен свет. горячая пища на протяжении нескольких недель не готовится, и маленький ребенок питается только один раз во время занятий в школе.

Кроме того, ребёнок жил в тяжелых условиях: отсутствовали удобства и необходимые для воспитания и обучения вещи, родители не соблюдали элементарные правила гигиены и санитарии.

Девочку пришлось изъять из семьи, сейчас она находится в госучреждении.