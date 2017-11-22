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Родители чуть на заморили голодом 11-летнюю дочь в Междуреченске

22 ноября 2017 в 10:58

По вине нерадивых родственников школьница могла погибнуть от истощения.

Как рассказали в инспекции ПДН, при посещении семьи инспекторы увидели, что за неуплату за электричество в квартире отключен свет. горячая пища на протяжении нескольких недель не готовится, и маленький ребенок питается только один раз во время занятий в школе.

Кроме того, ребёнок жил в тяжелых условиях: отсутствовали удобства и необходимые для воспитания и обучения вещи, родители не соблюдали элементарные правила гигиены и санитарии.

Девочку пришлось изъять из семьи, сейчас она находится в госучреждении.


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