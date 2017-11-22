Из-за аварии без электричества остался юг Кузбасса

18 населённых пунктов Новокузнецкого и Таштагольского районов остались без электроснабжения.

Причиной стала авария на Южно-Кузбасской ГРЭС. Утром 22 ноября на электростанции отказал выключатель 110 киловольт.

Стоит отметить, что подача электроэнергии была оперативно восстановлена. В ходе аварийно-восстановительных работ специалисты филиала «Кузбассэнерго — РЭС» оперативно ввели в работу находившуюся на ремонте линию для запитывания потребителей, реализовав резервную схему электроснабжения пострадавших потребителей.

В настоящее время подача электроэнергии восстановлена.