Кузбассовец чуть не убил коллегу за «длинный язык»

52-летний житель Белова узнал, что потерпевший распространяет слухи о том, как они отбывали наказание.

По версии следствия, мужчины работали вместе, оба были судимы. Узнав о том, что коллега рассказывает подробности «отсидки», обвиняемый предупредил его о возможных последствиях. Однако это не остановило разговорчивого мужчину.

Тогда беловчанин решил наказать потерпевшего. В вечернее время он приехал к обидчику, прихватив с собой самодельный револьвер и, когда хозяин открыл дверь произвел в него 2 выстрела.

Оба раза произошли осечки, а потерпевший попытался убежать от знакомого, закрываясь табуретом. Третий выстрел пришелся в цель - злоумышленник попал в правое бедро.

Сожительница потерпевшего вызвала медиков и полицию, злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время жизни 39-летнего мужчины ничего не угрожает, его коллега задержан.