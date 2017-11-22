На кузбасской трассе перевернулась маршрутка

По предварительным данным, виновником ДТП стал пассажир.

ДТП произошло вечером 21 ноября. На трассе Кемерово - Промышленная перевернулся маршрутный автобус № 21.

По предварительным данным, виновником ДТП стал пассажир. Он отвлек 50-летнего водителя, и тот выехал за пределы дороги.

В результате аварии пострадал 36-летний пассажир маршрутки, он доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства случившегося.

Фото: «ВКонтакте» - «Регион-42»